عرس ديمقراطي..الوزراء يشاركون في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى عدد من الوزراء والمحافظين على مستوى الجمهورية اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، يتقدمهم رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.





وبدأ الماراثون الانتخابي اليوم في تمام الساعة الـ 9 صباحا، ضمن الاستحقاقات الدستورية لاكتمال السلطة التشريعية بالغرفة الثانية الممثلة في مجلس الشيوخ.









وأدلى وزير التموين الدكتور على المصيلحى بصوته فى انتخابات الشيوخ.





وظهر وزير التموين الدكتور على المصيلحى مرتديا الكمامة الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





وأدلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم.





وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.





وقام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للانتاج الحربي، بلإدلاء بصوته في الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.





وانطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.





قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك إقبالا ملحوظا من المواطنين على اللجان الانتخابية، وهو ما يدل على وعى الشعب المصرى وحرصه على امتلاك الدولة التشريعية واحترام الدستور.





وأضاف كامل الوزير، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "أم بى سى مصر 2"، أن غرفة تشريع مجلس الشيوخ من الغرف الهامة جدا، لأن له مهاما متعددة وكبيرة جدا.





وتابع وزير النقل: "نحن بلد ديمقراطي تؤكد احترام جميع الآراء، وذلك للحفاظ على فكرة بناء مستقبل الدولة بالكامل".





وأدلى السيد القصير، وزير الزراعة، بصوته في الاستحقاقات الدستورية بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي تعكس حالة الاستقرار السياسي بمصر.





وقال القصير، خلال حواره على قناة "تن" الفضائية، إن هذا اليوم هو استكمال للاستحقاق الدستوري، وان الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إعلانها عن بدء الانتخابات لمجلس الشيوخ وضعت خطة مفصلة وواضحة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

عرضت فضائية مصر الأولى لحظة إدلاء وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بصوته فى انتخابات الشيوخ .





وظهر وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار فى انتخابات مجلس الشيوخ وهو مرتديا الكمامة الطبية ضمن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وعرضت فضائية مصر الأولى، مقطع فيديو يبرز لحظة إدلاء وزير البترول المهندس طارق الملا بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ.





وظهر المهندس طارق الملا، وزير البترول، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ وهو يرتدي الكمامة الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.





وأدلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الشيخ زايد، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في أجواء احتفالية.





واضاف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ، ام ب سى مصر 2 ، إنه من المهم اختيار القوائم المناسبة بحرص لمساعدة مجلس النواب فى كافة القرارات القادمة .





وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الانتخابات هذا العام وسط ظروف استثنائية ، لذلك نتبع كافة الاجراءات الاحترازية فى استخدام المطهرات والتعقيم الدائم والمحافظة على فكرة التباعد الاحتماعى وارتداء الكمامة، إلى جانب تواجد أمنى شديد حول اللجان فى الخارج .





وأكد أسامة هيكل، وزير الإعلام، أهمية مشاركة المواطنين المصريين والإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، منوها بأنها استحقاق مهم بالدولة.





وقال أسامة هيكل، خلال حواره الخاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، إن صوت المواطن ومشاركته مهمة جدا لأنه يساعد على بناء الدولة المصرية ويرفع من شأن مستقبلها.





وأضاف وزير الإعلام أن نسبة المشاركين فى العملية الانتخابية ليست قليلة، لافتا إلى أنه سعيد بوجود الكمامات والمطهرات أمام كل لجنة انتخابية.

وأدلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الشيخ زايد، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في أجواء احتفالية.





وأدلى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بصوته فى الاستحقاق الدستورى، بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.





وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن مجريات العملية الانتخابية بكافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن أجهزة الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.





وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحي الحادي عشر، بمدينة الشيخ زايد و التي تشهد اقبالا انتخابيا كبيرا من المواطنين.





وطالب رئيس الوزراء بضرورة مشاركة الناخبين في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، وذلك في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، الذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية.





وقال رئيس مجلس الوزراء إن مجلس الشيوخ يضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، ويهدف إلى توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ليسير جنبا إلى جنب مع مجلس النواب في تشريع القوانين واثراء الحياة السياسية.





وأدلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بصوتها منذ قليل، في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهي تحمل العلم المصري في يديها .



