شاهد.. مصطفى شعبان يؤدى تدريبات شاقة في المنزل

حرص الفنان مصطفى شعبان على مشاركة جمهوره ومتابعيه فيديو جديد له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهر مصطفى شعبان وهو يؤدى تدريبات شاقة فى حديقه منزله وعلق على الصورة قائلًا "وقت الجودة".







يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.







وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.



