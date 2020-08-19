الحرب العالمية الثالثة والصراع الصينى اليابانى

حذرت اليابان في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2020 بكين بأنها ستدفع "تكلفة عالية" للتوسع العسكري الذى تقوم به.





عادة لا تكون اليابان هذا الصوت العالي مثل الدول الأخرى بشأن مصالحها ضد الصين في بحر الصين الجنوبي، وقال وزير الدفاع الياباني تارو كونو: "أي شخص يحاول تغيير الوضع الراهن بالقوة يجب أن يضطر لدفع تكلفة باهظة". وقال كونو إن بناء الصين للمنشآت المحصنة عبر بحر الصين الجنوبي "يزعزع الاستقرار". وأضاف: "إن النظام البحري الحر والمفتوح.





فبحر الصين الجنوبي لا يقل أهمية عن أي مكان آخر وما يحدث هنا يثير قلق المجتمع الدولي". قامت السفن الحكومية الصينية مرارًا وتكرارًا باختراق المياه الإقليمية حول جزر سينكاكو الخاضعة للإدارة اليابانية في بحر الصين الشرقي ، مما أثار مخاوف بعض الأوساط في طوكيو. قالت اليابان: "أعتقد أن هناك العديد من المواطنين اليابانيين الذين يشعرون بشكل بديهي أن ما يحدث في الواقع لا يتوافق مع الهدف النبيل المتمثل في إقامة علاقات ودية بين اليابان والصين".





تتبع اليابان الآن الولايات المتحدة لإدانة تحركات بكين للمطالبة بالسيادة على أجزاء كبيرة من المياه الدولية. في يناير 2013 ، بدأت الفلبين رسميًا إجراءات تحكيم ضد مطالب الصين الإقليمية البحرية في بحر الصين الجنوبي ، والذي قالت إنه غير قانوني بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. في يوليو 2010 ، في إشارة إلى مطالبتها الإقليمية ببحر الصين الجنوبي، ذكرت جلوبال تايمز التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي أن "الصين لن تتنازل أبدًا عن حقها في حماية مصلحتها الأساسية بالوسائل العسكرية".





من جانب آخر قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "إن بكين تظهر "تجاهلا سافرا للالتزامات الدولية" في بحر الصين الجنوبي." كما أظهر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون معارضته للتوسع الصيني في المنطقة. وفي حديثه امام منتدى آسبن الأمني ، قال إن أستراليا "ستتخذ إجراءات ملموسة لدعم أصدقائنا وعائلتنا في المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا".





كما تحدث وزير الدفاع الياباني كونو في المنتدى عن خطر الصواريخ النووية الكورية الشمالية ومدى أهمية تعاون الولايات المتحدة واليابان معًا. وإن اليابان تحت التهديد الآن كوريا الشمالية لديها صواريخ وقد يكون وبعض القدرات النووية. قال ابى : "لسنا متأكدين مما يفكر فيه كيم جونغ أون ومن الصعب التنبؤ بما تحاول كوريا الشمالية القيام به، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع." في 7 أغسطس 2020 حذرت الصين اليابان من أن حظر تطبيق الفيديو القصير TikTok من ByteDance سيكون له "تأثير كبير" على العلاقات الثنائية . أفادت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من المشرعين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم قررت الضغط من أجل اتخاذ خطوات لتقييد التطبيق بسبب مخاوف من أن بيانات الأشخاص قد ينتهي بها الأمر في أيدي الحكومة الصينية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر شامل على المعاملات مع ByteDance التي تتخذ من بكين مقرًا لها.





بمعنى أعمق كانت أحد الأسئلة الرئيسية التي كانت تشغل ذهن القرار الاستراتيجي الياباني بشأن الأمن القومي الياباني هو كيفية مواجه الاقتصاد الجغرافي "المفترس" للصين، وما هي الصياغة الاستراتيجية أمنية اقتصادية فعالة لهذا السياق؟ تمت إثارة هذه الأسئلة بعد ان قامت بكين بشكل منهجي بدمج الأدوات الاقتصادية والمالية في سياستها الخارجية بهدف تعزيز طموحاتها الاستراتيجية الكبرى. من مبادرة "الحزام والطريق" إلى مبدأ صنع في الصين الذى سيطبق كليا في 2025 ، أدرجت بكين بذكاء أدوات الجغرافيا الاقتصادية لفن الحكم في تفكيرها الاستراتيجي الكبير.





تستخدم الصين المناورات الاقتصادية القسرية كآليات رئيسة في التجارة والاستثمارات والتكنولوجيا وتدويل العملة وحتى تسليح سلاسل توريد الموارد نحو غايات جيوبلوكية عالمية. لم يكن امام اليابان إلا إعادة توجيه استراتيجية الأمن الاقتصادي لليابان تشكل أولوية قصوى لرئيس الوزراء شينزو آبي.





وكان الهدف الأساسي الياباني هو تأمين التقنيات المتطورة بما في ذلك شبكات الجيل الخامس 5G ؛ تعزيز أنظمة الاستثمار الأجنبي في "الصناعات الأساسية" في 12 قطاعًا استراتيجيًا ؛ منع صائدي الصفقات COVID-19 الذين يستحوذون على الشركات الرئيسية ؛ حماية الملكية الفكرية وتجنب عمليات النقل القسري للتكنولوجيا ؛ تعزيز الاكتفاء الذاتي من المعادن الاستراتيجية وإمدادات الموارد المعدنية ؛ ومواجه خطط الصين لليوان الرقمي ؛ ووضع استراتيجيات أفضل للمساعدات التنموية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.





من أجل هذا تم إنشاء وحدة اقتصادية في أمانة الأمن القومي الياباني، وصناعة تصورات حول الأمن الاقتصادي بين اليابان والولايات المتحدة المشترك، إلى جانب توحيد القوى مع الديمقراطيات الأخرى في إطار ديمقراطية 10 (مجموعة السبعة زائد الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية) لحماية شبكة الجيل الخامس والشراكة العالمية في الذكاء الاصطناعي. كان واحدا من أولويات رئيس الوزراء الياباني ابى هو كيف يتم تأمين اقتصاد اليابان في بيئة تتجه نحو عدم العولمة ومن وتكاثر القيود الحمائية.





اليابان باعتبارها ثالث أكبر حجم اقتصاد في العالم قامت على اقتصاد تعددى حر ولكن خروج أمريكا من النظام الباسفيكى للتعاون الاقتصادي وضع معضلة امام صانع القرار الياباني. ففى مؤتمر العشرين وداخل مجموعة أوساكا دفعت اليابان نحو وضع نظام جديد للتعاون قائم على التعاون والثقة في المعلوماتي.





بالنسبة لليابان أثارت اضطرابات سلسلة التوريد العالمية التي يقودها الوباء الى تفعيل سياسات إعادة الدعم للموارد وإدارة المخاطر. خصصت اليابان 2.2 مليار دولار لتسهيل نقل الإنتاج خارج الصين والعودة إلى اليابان للمنتجات عالية القيمة المضافة (تعزيز الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتنمية الاقتصادية الإقليمية) والباقي لاقتصادات جنوب شرق آسيا الأخرى. لكن الفصل الكامل لسلاسل التوريد الراسخة التي تعمل على تطوير التصنيع المتخصص وشبكات التجارة والاستثمار المكثفة التي تم بناؤها على مدى عقود أمر غير مرجح إلى حد كبير في المدى القريب.





وثار النقاش في أروقة الأمن القومي الياباني حول نسب استراتيجية لتقليل الاعتماد الاقتصادي الياباني على الصين. أدت مخاوف الأمن القومي إلى مراجعة قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية من أجل حماية المعلومات والتكنولوجيا من تدخل الدولة في الخارج. أدرجت اليابان 518 شركة ضمن فئة الصناعات "الأساسية" ، والتي ستخضع لقواعد صارمة. وقد أثار ذلك بعض المخاوف بشأن العواقب غير المقصودة للتأثير السلبي على الاستثمار الأجنبي الوافد.





لكن التحرك الياباني كان يهدف في الأساس إلى التوافق مع القواعد الأمريكية. اتخذت واشنطن خطوات لتقييد تدفق المعلومات من خلال الاستحواذ الصيني على الشركات ذات التكنولوجيا المتقدمة أو الملكية الفكرية. صنعت وزارة الخزانة الأمريكية القائمة البيضاء للبلدان التي تتمتع استثماراتها بمعاملة تفضيلية ولم تعترض اليابان. وبالتالي يتعين على اليابان مضاعفة جهودها للتوافق مع المعايير الأمريكية.





لا يزال تأمين شبكات الاتصالات الحيوية وتكنولوجيا الجيل الخامس يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها. ولهذه الغاية ، من المرجح أن يعقد الحوار الأمني ​​الاقتصادي بين الولايات المتحدة واليابان ، والذي يشمل أمانة مجلس الوزراء الياباني ومجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة التجارة اجتماعًا بحلول نهاية عام 2020. وقد منعت اليابان شركة Huawei Technologies و ZTE Corp من المشاركة في المشتريات العامة. وتستعد والشركات اليابانية لسباق 5G ، الذي تهيمن عليه الآن Huawei و Ericsson و Nokia وغيرها. لدعم تطوير الشبكات المضمونة ، يتم منح ائتمان ضريبي بنسبة 15 في المائة أو خصم خاص بنسبة 30 في المائة لاستثمارات رأس المال الثابت.





وفي الوقت نفسه ، تتعاون NTT مع NEC Corp. في تطوير " صنع في اليابان"تحالف في البنية التحتية لشبكة 5G ، والمعدات .





يعد أمن الموارد أيضًا مصدر قلق رئيسي للحفاظ على الأساس الاقتصادي لليابان. اليابان على دراية جيدة بتسليح بكين للعناصر الارض النادرة في عام 2010 . في وقت لاحق ، لتخفيف الاعتماد على الصين وتعزيز الأمن المعدني ، عززت اليابان تعاونها مع الولايات المتحدة وأستراليا والاستثمار في معالجة غير الصينيين المعادن الأرض النادرة. حيث تم إنشاء منشآت للصهر المعدنى في تكساس ، التي تديرها شركة Lynas الأسترالية وهى في الأساس استثمارات يابانية. لا يزال تنويع مصادر عناصر الأرض النادرة والكوبالت من أولويات وزارة التجارة والصناعة الدولية. نظرًا لأن الصين تهيمن على سلسلة إمداد الأرض النادرة من التعدين إلى المعالجة وإنتاج كالمغناطيس . تهدف اليابان إلى تخفيف اعتمادها على العناصر الأرضية النادرة الصينية إلى 50٪ أو أقل بحلول عام 2025 وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال استثمارات اليابانية المباشرة.





سيكون تأمين المصالح التجارية اليابانية في هونغ كونغ بعد قانون الأمن القومي الجديد مصدر قلق . أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع الخاص لهونغ كونغ وستفرض واشنطن عقوبات على المسؤولين والكيانات الصينية التي ساعدت بكين في إضعاف استقلالية هونغ كونغ. نظرًا لأن الاضطرابات في هونغ كونغ تلحق الضرر بمكانتها كأحد المراكز المالية العالمية الرئيسية بعد نيويورك ولندن ، فإن طوكيو تدرس ما إذا كان بإمكانها وضع نفسها كمركز مالي آسيوي بديل. عينت وكالة الخدمات المالية اليابانية ريوزو هيمينو ، نائب وزير الشؤون الدولية في هيئة الخدمات المالية ، كمفوض لجذب الأعمال .





كانت اليابان رائدة في الترويج للنظام الاقتصادي القائم على القواعد وتستثمر في وضع القواعد لتعزيز النظام الاقتصادي العالمي الحر والمفتوح والحوكمة. في هذا السياق هدفت اليابان إلى زيادة حضورها في المنظمات الدولية من خلال تعيين كبار الموظفين الذين يمكنهم مواءمة معايير طوكيو مع المعايير الدولية كجزء من استراتيجية اقتصادية فعالة.





استراتيجية الموظفين اليابانية للمنظمات الدولية هي الآن ضمن نطاق فريق NSS الاقتصادي. يهدف الفريق الاقتصادي، بالتنسيق مع مكتب شؤون الموظفين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية ، إلى وضع الكوادر اليابانية في الوكالات المتخصصة. أصبح الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية في النقاش حول الأمن القومي الياباني. فلن تكون محاربة التكتيكات الاقتصادية "المفترسة" لبكين سهلة بالنظر إلى الاعتماد المتبادل المعقد الذي نشأ على مدى عقود في العلاقات الاقتصادية بين الصين واليابان. لعبت المساعدات والاستثمارات اليابانية على مدى العقود دورًا حاسمًا في تحديث الاقتصاد الصيني.





استفادت الصين من القواعد والمؤسسات الاقتصادية العالمية المفتوحة. ولكن مع صعود القوة الوطنية الشاملة الصينية، اتبعت الصين أفكارًا ومعايير ومؤسسات بديلة يتردد صداها مع القيم والمصالح والمكانة الصينية كصانع للقواعد بدلًا من متلقي للقواعد. في خضم وباء عالمي ، تواجه طوكيو تحديات هائلة مع انكماش إجمالي الناتج المحلي المتوقع بنسبة 4.7 في المائة في السنة المالية 2020 . إدارة المصالح الاقتصادية وسط حرب تجارية شرسة بين الصين والولايات المتحدة وصارت اليابان والصين ، باعتبارهما أكبر اقتصادين في آسيا ، لهما شبكات تجارية واستثمارية قوية على مدى عقود. وتعمل اليابان على تخفيض حصة الصين من التجارة اليابانية وهى 24 في المئة الى صفر. بينما تستغل اليابان الفرص التي يوفرها الاقتصاد الصيني، حيث تعد إدارة المخاطر وتعزيز الأمن القومي الياباني أمرًا بالغ الأهمية أثناء التعامل مع الصين.