هل يحق لـ رمضان صبحي التدريب مع الأهلي .. خبير لوائح يحسم الجدل

أسدل الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية الجدل حول العديد من الأسئلة المرتبطة بـ رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والتى انتهت إعارته بشكل رسمي مع المارد الأحمر وسيعود إلى ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي .



وسادت حالة من الجدل بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلى وهل يجوز مشاركته مع الفريق فى بطولة الدوري الممتاز الجارى ومسابقة دوري أبطال إفريقيا واستكمال الموسم مع الأهلى والذى امتد بسبب التوقف الطويل نتيجة انتشار فيروس كورونا .



وقال فضل الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن رمضان صبحي انتهت إعارته بشكل رسمي مع الأهلى بنهاية شهر يونيو الماضي وأصبح ملكا لناديه الأصلي هيدرسفيلد .



وأضاف : " قد يتم توقيع عقوبات حال مشاركة رمضان صبحي فى أى مباراة ودية دون استئذان ناديه الأصلى " هيدرسفيلد " وفى حال موافقته فلا يوجد أى عائق بشان مشاركته فى مباراة ودية .



وتابع : " من الممكن مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي خلال الموسم الكروى الجارى فى الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولكن بشرط موافقة إدارة نادي هيدرسفيلد وحال تمسكها باستدعائه فلابد من تنفيذ أوامر ناديه ومشاركته مع الأهلى تعنى خسارة المارد الأحمر أى مباراة يشارك بها وفقا للوائح .



وأكد فضل الله ضرورة حصول رمضان صبحي على إذن من ناديه هيدرسفيلد للتدريب مع الأهلى وفى حال تدربه دون موافقة ناديه ، يكون من حق هيدرسفيلد توقيع غرامات كبيرة عليه وفقا لما تنص عليه اللوائح .



ويعيش الجهاز الفنى للأهلى فى حالة كبيرة من الحزن نتيجة رحيل رمضان صبحي وعدم انهاء المفاوضات مع ناديه هيدرسفيلد نتيجة الحاجة الفنية والبدنية لدى اللاعب والاعتماد عليه بشكل كبير فى قيادة الفريق .