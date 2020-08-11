أول تعليق من ألمانيا على إعلان روسيا إنتاج أول لقاح ضد كورونا

قللت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها لم يتوافر لديها معلومات عن فاعلية وسلامة لقاح فيروس كورونا المستجد الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إليه.





وقالت متحدثة باسم الوزارة لشبكة "أر إن دي" الألمانية إنه لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي"، مؤكدة أن الموافقة على الدواء لا تُمنح في الاتحاد الأوروبي إلا بعد تجارب إكلينيكية كاملة.





وكانت وزارة الصحة الروسية، قد منحت اليوم الثلاثاء، الموافقة التنظيمية لأول لقاح لفيروس كوفيد -19 في العالم، والذي طوره معهد جيماليا في موسكو ، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.





وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ابنته كانت من ضمن من تم حقنهم باللقاح الجديد ضد كوفيد 19.



