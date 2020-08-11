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أخبار العالم

أول تعليق من ألمانيا على إعلان روسيا إنتاج أول لقاح ضد كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:55 م
أول تعليق ألماني
أول تعليق ألماني على إعلان روسيا انتاج أول لقاح ضد كورونا
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شيماء مصطفى
قللت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها لم يتوافر لديها معلومات عن فاعلية وسلامة لقاح فيروس كورونا المستجد الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إليه.

وقالت متحدثة باسم الوزارة لشبكة "أر إن دي" الألمانية إنه لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي"، مؤكدة أن الموافقة على الدواء لا تُمنح في الاتحاد الأوروبي إلا بعد تجارب إكلينيكية كاملة.

وكانت وزارة الصحة الروسية، قد منحت اليوم الثلاثاء، الموافقة التنظيمية لأول لقاح لفيروس كوفيد -19 في العالم، والذي طوره معهد جيماليا في موسكو ، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ابنته كانت من ضمن من تم حقنهم باللقاح الجديد ضد كوفيد 19.

وأشار بوتين إلى أن "روسيا ستبدأ قريبا إنتاج لقاح كورونا على مستوى واسع"، مشددا على أن "عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددون وأخيرا إلى المواطنين العاديين".
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