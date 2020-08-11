غرفة عمليات نادي القضاة.. بعض القضاة اشتكوا عدم جاهزية بعض اللجان.. ومطالبات بتحسينها

وطالب نادي القضاة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية ونظرًا لعدم إمكانية تغيير تلك اللجان بضرورة مراجعتها والعمل على تهيئتها لاستمرار العملية الانتخابية بشكل مقبول ، وعلى الزملاء إخطار اللجان العامة التابعين لها بملاحظاتهم في هذا الشأن .





كما تطالب الغرفة من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية بأخذ تخوف الزملاء من الزحام باللجان العامة وقت التسليم غدا نظرا لقلة عددها الملحوظ عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة وأخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن وكذا في شأن توفير وسائل لنقل دفاتر الأصوات المتبقية إلى اللجان العامة بعين الإعتبار حرصًا على سلامة جميع المشاركين.





وتقدم مجلس الإدارة، القضاة المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية في ربوع مصر بجزيل الامتنان والتقدير على جهدهم الكبير للاضطلاع بهذه الرسالة في هذه الظروف وحراستهم وعي المواطنين وتحملهم كل الصعاب لأداء واجبهم الوطني بكل تجرد وأمانة.



