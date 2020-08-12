البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الكمبيالات المخصومة لـ18.6 مليار جنيه في إبريل الماضي

ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك بنهاية إبريل الماضي إلي 18.6 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار جنيه في مارس السابق له بفارق 300 مليون جنيه ومقارنة بـ17.612 مليار جنيه في فبراير 2020 .
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي الكمبيالات المخصومة من الحكومة بلغت 3.8 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 3.65 مليار جنيه في مارس 2020 ومقارنة بـ 2.65 مليار جنيه في فبراير 2020 .
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وسجلت الكمبالات المخصومة من الحكومة بالعملة الأجنبية نحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.65 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 2.654 مليار جنيه في فبراير 2020.
وسجلت الكمبيالات المخصومة من غير الحكومة نحو 14.83 مليار جنيه إبريل الماضي مقابل 14.64 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 15 مليار جنيه فبراير 2020.