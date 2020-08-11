9 مشاهد تبرز مشاركة المواطنين فى انتخابات الشيوخ.. حصاد أول يوم انتخابي

كشف اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ عن توافد عدد كبير من المواطنين على لجان الانتخابات لجميع المدارس بالمحافظات، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وقام صدى البلد بتغطية اللجان الانتخابية والتقاط عدد كبير من الصور لكبار السن والشباب والمرأة والإجراءات التي قامت بها الدولة للتأكد من حماية المواطنين من الفيروس مثل الكحولات والكمامات والتباعد الاجتماعى وغيرها.





وسادت حالة من الفرح بين الناخبين في أول أيام الانتخابات مع رفع الناخبين أعلام مصر والرقص على الأغاني الوطنية خلال مشاركتهم بالانتخابات.





ففي الساعات الأولى كان هناك إقبال متوسط من الشباب ومجموعة كبيرة من المرأة وكبار السن حول عدد كبير من المدارس باللجان الانتخابية أبرزها محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية مرتدين الكمامة ومتبعين الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا مع إشراف الجهات الرقابية لضمان ذلك الأمر، مما ادى الى عدم وجود حالات كورونا فى اليوم الاول للانتخابات.





ومساء اليوم كان هناك اقبال كبير من الشباب والمرأة وكبار السن حول جميع المدارس باللجان الانتخابية وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.





فيما شهدت مقرات الانتخابات حملات تعقيم وتطهير بشكل دوري حفاظًا على سلامة الناخبين مع الحرص على تعقيمهم وتوزيع الكمامات الطبية عليهم قبل الدخول للانتخاب.



