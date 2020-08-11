9 مشاهد تبرز مشاركة المواطنين فى انتخابات الشيوخ.. حصاد أول يوم انتخابي

كشف اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ عن توافد عدد كبير من المواطنين على لجان الانتخابات لجميع المدارس بالمحافظات، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقام صدى البلد بتغطية اللجان الانتخابية والتقاط عدد كبير من الصور لكبار السن والشباب والمرأة والإجراءات التي قامت بها الدولة للتأكد من حماية المواطنين من الفيروس مثل الكحولات والكمامات والتباعد الاجتماعى وغيرها.
وسادت حالة من الفرح بين الناخبين في أول أيام الانتخابات مع رفع الناخبين أعلام مصر والرقص على الأغاني الوطنية خلال مشاركتهم بالانتخابات.
ففي الساعات الأولى كان هناك إقبال متوسط من الشباب ومجموعة كبيرة من المرأة وكبار السن حول عدد كبير من المدارس باللجان الانتخابية أبرزها محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية مرتدين الكمامة ومتبعين الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا مع إشراف الجهات الرقابية لضمان ذلك الأمر، مما ادى الى عدم وجود حالات كورونا فى اليوم الاول للانتخابات.
ومساء اليوم كان هناك اقبال كبير من الشباب والمرأة وكبار السن حول جميع المدارس باللجان الانتخابية وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.
فيما شهدت مقرات الانتخابات حملات تعقيم وتطهير بشكل دوري حفاظًا على سلامة الناخبين مع الحرص على تعقيمهم وتوزيع الكمامات الطبية عليهم قبل الدخول للانتخاب.
وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.