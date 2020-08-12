تعرف على سبب وضع ورق ألومنيوم على مفتاح السيارة

تتعرض السيارات للسرقة من قبل اللصوص وتطورت السرقة ووصلت إلى اختراق أجهزة الحاسوب المحمول و الهواتف الذكية، وأصبحت السيارات أكثر عرضة للسرقة من خلال التحكم في الإشارات الخاصة بها.





ويعتمد اللصوص حاليًا على محاولة التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح لأجل سرقة السيارات، وفقًا لما جاء في صحيفة الديلي ميل البريطانية.





لذلك نصحت بعض شركات السيارات، بوضع قطعة من ورق الألمونيوم على المفتاح دائمًا، وعندئذ يصبح من غير الممكن أن تغادر الإشارات نطاقها الضيق.









وتسمح هذه الحركة على التحكم في السيارة وعدم اختراقها، رغم كل الاحتياطات التي يقومون بها والمحاولات التي تبوء بالفشل في كل مرة بسبب تلك الحركة النميسة.





وإذا أراد السائقون أن يزيدوا حماية تلك المفاتيح فإن عليهم أن يشتروا محافظ خاصة تستطيع عزل ما في داخلها عن المؤشرات الكهربائية والمغناطيسية في الخارج.







