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سيارات

تعرف على سبب وضع ورق ألومنيوم على مفتاح السيارة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:02 ص
تعرف على سبب وضع
تعرف على سبب وضع ورق ألومنيوم على مفتاح السيارة
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منة الله عبد الحميد
تتعرض السيارات للسرقة من قبل اللصوص وتطورت السرقة ووصلت إلى اختراق أجهزة الحاسوب المحمول والهواتف الذكية، وأصبحت السيارات أكثر عرضة للسرقة من خلال التحكم في الإشارات الخاصة بها. 

ويعتمد اللصوص حاليًا على محاولة التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح لأجل سرقة السيارات، وفقًا لما جاء في صحيفة الديلي ميل البريطانية. 

لذلك نصحت بعض شركات السيارات، بوضع قطعة من ورق الألمونيوم على المفتاح دائمًا، وعندئذ يصبح من غير الممكن أن تغادر الإشارات نطاقها الضيق.


وتسمح هذه الحركة على التحكم في السيارة وعدم اختراقها، رغم كل الاحتياطات التي يقومون بها والمحاولات التي تبوء بالفشل في كل مرة بسبب تلك الحركة النميسة.

وإذا أراد السائقون أن يزيدوا حماية تلك المفاتيح فإن عليهم أن يشتروا محافظ خاصة تستطيع عزل ما في داخلها عن المؤشرات الكهربائية والمغناطيسية في الخارج.


وينصح خبراء السيارات أيضًا بمحاولة تجنب اصطفاف السيارة في الأماكن المظلمة والحرص على مراقبتها من الحين للآخر لحمايتها من السرقة واللصوص بقدر المستطاع.


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