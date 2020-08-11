AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعافي 1109.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و24 وفاة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:01 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و 5059 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة ايفون
تعافي 1109.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و24 وفاة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة: 1503 اصابات جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة

الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين: يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا

ضد شلل الأطفال.. الصحة تناشد الأسر بتطعيم أطفالهم بالسولك

الصحة: تسجيل 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و86 وفاة

الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| جراحة عاجلة لـ تركي آل الشيخ.. افتتاح استاد الأهلي الجديد خلال ساعات.. مفاجأة في مسيرة أحمد فتحي

علياء.. أحمد سعد يعلن لأول مرة عن موعد خطوبته.. تفاصيل

تامر أمين يعلن تفاصيل مهمة عن لقاح كورونا الروسى.. فيديو

تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق

بسبب الاشتباكات.. بيان عاجل من الأمن اللبناني لـ المتظاهرين

مروان محسن يحتفل بعيد زواجه الأول.. ملأت حياتي بالسعادة والحب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقلل خطر العدوى.. غسول الفم يبطل مفعول كورونا مؤقتا في الحلق

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام