AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا المطورة في الدول الغنية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:07 ص
رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية
Advertisements
على صالح
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من لقاحات الدول الغنية، لافتة إلى أن تلك الدول تعمل على احتضان عمليات تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا ولن تكون ملاذات آمنة من الوباء حال استمرار تفشي المرض في الدول الفقيرة.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، أمام منتدى "أسبن" الأمني في الولايات المتحدة عبر تقنية فيديوكونفرانس من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، إن ضمان مشاركة الدول الفقيرة للغنية في لقاحات كورونا سيصب في مصلحة الدول الأكثر ثراء؛ للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جيبريسوس: "قومية اللقاحات ليست جيدة، ولن تساعدنا، لكي يتعافى العالم بشكل أسرع".

وتابع: يجب أن يتعافى العالم الفقير مع العالم الغني، ولا يمكن أن يكون جزء من العالم أو عدد قليل من البلدان لتكون ملاذًا آمنًا ضد الوباء.

واستطرد أن الناس في الدول الغنية لا يقدمون الصدقات لغيرهم في العالم النامي، إنما يفعلون ذلك لأنفسهم؛ لأنه عندما يتعافى العالم الآخر ويفتح أبوابه، فإنهم سيستفيدون أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تتوقع موعد الحصول على لقاح ناجح لـ كورونا

الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

الصحة العالمية تحذر من سرعة تفشي وباء كورونا

الصحة العالمية: فيروس كورونا أبعد ما يكون عن نهايته

الصحة العالمية: الطريق لا يزال طويلا للحديث عن لقاحات إيجابية ضد كورونا

الصحة العالمية: قلقون من تفشي فيروس كورونا في أفريقيا

ترشيحاتنا

الانخفاض مستمر .. الصحة: تسجيل 131 اصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 وفاة

نصر عزام المحامي الدولي يوضح إمكانية مد فترة إعارة رمضان صبحي

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

محافظ البحر الأحمر عن حادث طائرة الجونة: الطيار هبط بشكل خاطئ

الزمالك يزيح المقاولون العرب ويستقر في المركز الثاني بعد الفوز على المصري 1-0.. فيديو

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل