منظمة الصحة العالمية تحذر من لقاحات كورونا المطورة في الدول الغنية

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من لقاحات الدول الغنية، لافتة إلى أن تلك الدول تعمل على احتضان عمليات تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا ولن تكون ملاذات آمنة من الوباء حال استمرار تفشي المرض في الدول الفقيرة.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، أمام منتدى "أسبن" الأمني في الولايات المتحدة عبر تقنية فيديوكونفرانس من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، إن ضمان مشاركة الدول الفقيرة للغنية في لقاحات كورونا سيصب في مصلحة الدول الأكثر ثراء؛ للحماية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف جيبريسوس: "قومية اللقاحات ليست جيدة، ولن تساعدنا، لكي يتعافى العالم بشكل أسرع".





وتابع: يجب أن يتعافى العالم الفقير مع العالم الغني، ولا يمكن أن يكون جزء من العالم أو عدد قليل من البلدان لتكون ملاذًا آمنًا ضد الوباء.





واستطرد أن الناس في الدول الغنية لا يقدمون الصدقات لغيرهم في العالم النامي، إنما يفعلون ذلك لأنفسهم؛ لأنه عندما يتعافى العالم الآخر ويفتح أبوابه، فإنهم سيستفيدون أيضًا.