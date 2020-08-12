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إيهاب فهمي: هناك بعض الفنانين يشاهدون خبر وفاتهم وهم على قيد الحياة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:01 ص
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
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البهى عمرو
قال الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، إن هناك بعض الأشخاص لا تقدر مشاعر الأخرين، موضحًا أن هناك بعض الفنانين يشاهدون خبر وفاتهم وهم على قيد الحياة.

وأضاف نقابة المهن التمثيلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أننا نعانى كثيرًا من الشائعات المنتشرة حول حياة الفنانين.

وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر التعامل من خلال القانون لمعالجة الشائعات حول الفنان الكبير محمود ياسين.

وأوضح أن الأربع سنوات الأخير يتم نشر أخبار كاذبة عن وفاة الفنان محمود ياسين.

ولفت إلى أن التدخل فى الحياة الشخصية للفنانين ونشر الشائعات حولهم أمر غير مقبول تمامًا، معلقًا " مفيش فنان حقه هيروح وسيتم معاقبة من يتحرش بالفنانين و من يتنمر عليهم"ز.

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