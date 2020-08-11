الأهلي يدعو ميدو لحضور حفل افتتاح استاد النادي غدا

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن حلم النادي الأهلي منذ وقت طويل امتلاك ملعب خاص به، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة استادات على ان يكون ستاد السلام هو ستاد الأهلي بنظام حق الانتفاع.
وقال محمد مرجان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: " الأهلي حقق جزءا من حلمه بامتلاك ملعب عن طريق حق الانتفاع لحين تحقيق الحلم الأكبر بإنشاء ستاد النادي الأهلي بعد الحصول على التراخيص".
وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي: " شركة ستادات تجهز لاحتفالية كبرى غدا، وستقدم حفلا يليق باسم النادي الأهلي"
ووجه مرجان الدعوة لميدو لحضور الاحتفالية باعتباره أحد نجوم الكرة المصرية الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال مسيرته الاحترافية.