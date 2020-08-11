الأهلي يدعو ميدو لحضور حفل افتتاح استاد النادي غدا

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن حلم النادي

منذ وقت طويل امتلاك ملعب خاص به، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة استادات على ان يكون ستاد السلام هو ستاد الأهلي بنظام حق الانتفاع.