متظلم بالثانوية العامة لـ "الإبراشى": الخط داخل الكراسة ليس خطي

قال "إسلام"، طالب ثانوية عامة بمحافظة الأقصر، إنه تقدم بتظلم فى كافة الامتحانات لأن درجاته التي حصل عليها مجموعها 47 %، وأنه كان يراجع كل امتحان، وكان يحسب درجاته ويقدرها بعد كل مادة، وأنه كانت تنقصه فقط 6 درجات عن الدرجة النهائية.





وأضاف "إسلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى ،المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى:" تقدمت بتظلم في كل المواد وعندما ذهبت للاطلاع على الشكوى بأسيوط، وجدت أن الخط في كراسة الإجابات كلها ليست من خطى، بينما كان خطى على الصفحة التي تحمل الاسم ورقم الجلوس فقط أما باقى الإجابات والكراسة الداخلية ليست خطى على الإطلاق".





وأكد "إسلام"، أن المسئولين أخبروه أن ينتظر لمدة 10 أيام لحين الانتهاء من التحقيق في التظلم .





من جانبها قالت إيمان محمد مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالأقصر، خلال اتصال مشترك، إنه يتم إرسال التظلمات إلى محافظة أسيوط لتحديد يوم لفحص التظلم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة وينتهى دورها بمجرد إرسال التظلم إلى أسيوط للاطلاع.