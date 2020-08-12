نجم ناشئ في الأهلي يقترب من الانضمام لـ رينجرز الاسكتلندي أو فالنسيا

كشف تقارير صحفية إسكتلندية عن رغبة نادي رينجرز الإسكتلندي بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني ، في ضم أحد لاعبي النادي الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت شبكة "جلاسكو لايف" أن النادي وقع هذا الصيف 6 صفقات بناء على طلبات جيرارد، ويرغب في أن يكون المصري الشاب صاحب الـ19 عامًا هو الصفقة رقم 7 بالفريق.

وقال صابر في تصريحات نقلتها "ديلي ريكورد"، أن رينجرز ينافس فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى ناد تونسي كبير للتعاقد معه.





كما أكد عمر ربيع ياسين، أن محمود صابر جناح فريق الأهلي، سيتم الإعلان رسميًا عن انتقاله لأحد الأندية التونسية خلال الساعات المقبلة.





وتابع عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" اللاعب لا يرتبط بأي عقود رسمية مع الأهلي، وهو حاليا ينهي إجراءات انتقاله في تونس لأحد الأندية هناك، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".





وأضاف: "صابر أحد المواهب المميزة في الكرة المصرية، وخطف أنظار العديد من الأندية داخل وخارج مصر، لكنه لاعبا هاويا ولا يرتبط بعقد رسمي مع الأهلي".