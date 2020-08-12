بعد إعلان بوتين.. أمريكا تشكك وتقلل من أهمية لقاح روسيا المضاد لـ كورونا

مع إعلان روسيا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ تتصاعد الشكوك الأمريكية حول مدى فعالية ذلك اللقاح، وسط سباق دولي محتدم للوصول إلى أول علاج للفيروس.





ويقول الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، إنه يشك بجدية في أن روسيا أثبتت أن لقاحها آمن وفعال.





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ويضيف فاوتشي "آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل وبشكل قاطع أن اللقاح آمن وفعال.. أشك بشدة في أنهم فعلوا ذلك"، حسبما نقلت عنه شبكة "سي ان ان".





وأوضح أن الحصول على لقاح وإثبات أنه آمن وفعال "شيئان مختلفان"، مشيرا إلى وجود 6 لقاحات أو أكثر.





وتابع "إذا أردنا اغتنام الفرصة لإيذاء الكثير من الناس أو منحهم شيئًا لا يعمل، يمكننا البدء في القيام بذلك، كما تعلمون، الأسبوع المقبل إذا أردنا ذلك.. لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها". مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها معايير أمان وفعالية معينة مطبقة.





من جهته، قلل وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، من إعلان روسيا واحتفالها بتسجيل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم.





وأكد "عازار" خلال مقابلة مع التلفزيون التايواني، أن أمريكا تأمل في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر المقبل.





وأوضح أن "الأمر ليس أن تكون الأول"، مشيرا إلى أن الهدف هو الحصول على لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي وشعوب العالم.





ومنحت وزارة الصحة الروسية، أمس الثلاثاء، الموافقة التنظيمية لأول لقاح لفيروس كوفيد-19 في العالم، والذي طوره معهد جيماليا في موسكو ، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية.





وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ابنته كانت من ضمن من تم حقنهم باللقاح الجديد ضد كوفيد-19.





بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتابع التقدم الذي أحرزته روسيا في تطوير لقاح فيروس كورونا ، لكنها حذرت من أن التقدم في مكافحة الفيروس لا ينبغي أن يضر بالسلامة.





وأضافت أنه لا يمكن إنتاج أي لقاح لفيروس كورونا، قبل اكتمال مرحلتي الاختبار الثانية والثالثة.





وأوضحت أنها لم تتلق المعلومات الكاملة بشأن اللقاح الروسي لفيروس كورونا؛ لذا لا يمكنها تقييمه حاليا.





وتتسابق دول العالم للتوصل إلى لقاح كورونا، وسط اتهامات لموسكو بسرقة المعلومات حول أبحاث تطويل لقاحات كورونا، بينما تنفي روسيا الأمر.





ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، أعلنت موسكو أن الانتاج التجاري للقاح الجديد ضد كورونا سيتوفر في سبتمبر، وأضافت السلطات الروسية أن هناك 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من لقاح كورونا.



