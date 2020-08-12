دي يونج عن تصريحات ميسي: جلد الذات في توقيت مناسب

قال نجم الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن تصريحات زميله ليونيل ميسي جاءت في توقيت مناسب.





وأطلق ميسي تصريحات نارية عقب خسارة الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لمصلحة الغريم التقليدي ريال مدريد، في الأسابيع الماضية، انتقد فيها النادي الكتالوني بطريقة جلد الذات.





وأضاف دي يونج في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية ” في بعض الأحيان يكون جلد الذات مفيدًا، النقد الذاتي يساهم في تطور وتحسن الفريق“.





وأكمل دي يونج: "أظن أن تصريحات ميسي جاءت في توقيت مناسب، الحديث عن النقد الذاتي يولد شعورًا لدى الكل بضرورة التحسّن والتطور”.



