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رياضة

دي يونج عن تصريحات ميسي: جلد الذات في توقيت مناسب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قال نجم الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن تصريحات زميله ليونيل ميسي جاءت في توقيت مناسب.

وأطلق ميسي تصريحات نارية عقب خسارة الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني لمصلحة الغريم التقليدي ريال مدريد، في الأسابيع الماضية، انتقد فيها النادي الكتالوني بطريقة جلد الذات.

وأضاف دي يونج في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية ” في بعض الأحيان يكون جلد الذات مفيدًا، النقد الذاتي يساهم في تطور وتحسن الفريق“.

وأكمل دي يونج: "أظن أن تصريحات ميسي جاءت في توقيت مناسب، الحديث عن النقد الذاتي يولد شعورًا لدى الكل بضرورة التحسّن والتطور”.

واستطرد دي يونج: ” نظرتي دومًا لميسي كانت أنه لاعب مختلف عن بقية اللاعبين، أنه أفضل لاعب في العالم بأسره بفارق كبير عن الآخرين، و هذا الأمر يظهر جليًا في الملعب و في الحصص التدريبية”.

ومزح اللاعب بشأن قصة شعر زميله أرتورو فيدال، حيث قال: ”لن أقلده في قصة شعره حتى لو سجلت ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي دوري الأبطال “.
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