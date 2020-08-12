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فن

موجز السوشيال ميديا| أحمد فلوكس يخمد نار أزمته مع هاني شاكر.. وهنادي مهنا تخطف أنظار متابعيها بصورة جديدة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلق فلوكس، على الصورة "انا مش هَرُدّ على كلام استاذ هاني شاكر.... أستاذ هاني قامة كبيرة ولا يمكن أبدًا أقول كلمة بعد كلامه ... أنا وجهة نظري كانت واضحة .. حتى لو اتضايق؛ فله الحق وله كل الحب"..

نشر الفنان سامح حسين صورتين له، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق سامح حسين على الصورتين، "من برنامج راجل و 2 ستات ".


نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".. وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين "قمر - ما شاء الله - منورة - جمالك".

أعلن الفنان عمر كمال عن موعد حفلاته فى تونس، ونشر عدة صور له من حفلات دبي، وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
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