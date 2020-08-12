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رياضة

باريس سان جيرمان يخشى مفاجآت أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:32 ص
سان جيرمان - أتالانتا
سان جيرمان - أتالانتا
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إسراء أشرف
يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نظيره أتالانتا الإيطالي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "النور"بمدينة لشبونة البرتغالية، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويفتتح "بي إس جي" وأتالانتا، مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، التي ستقام بنظام الدورة المجمعة في البرتغال.


ويضع سان جيرمان عينه على التتويج بالبطولة الرابعة هذا الموسم، حيث توج بثلاثة ألقاب محلية (الدوري- الكأس - كأس الرابطة)، لكنه يخشى مفاجآت أتالانتا الذي قدم موسمًا رائعًا وأنهى بطولة الكالتشيو في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.


وتحوم الشكوك حول مشاركة نجما سان جيرمان كيليان مبابي وماركو فيراتي، حيث يقترب الفرنسي من اللعب بعد الإصابة القوية التي تعرض لنها في نهائي الكأس، بينما تبدو حظوظ النجم الإيطالي صعبة.


فيما يغيب النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، بسبب الإيقاف.


في المقابل، يفتقد أتالانتا لجهود حارسه بييرلويجي جوليني، الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الخلفي، بالإضافة إلى السلوفيني جوسيب إليتشيتش، والمدافع الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو.

يذكر أن الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا، سيواجه الفائز من أتلتيكو مدريد الإسباني، ولايبزيج الألماني.
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