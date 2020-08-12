رئيس طنطا يتفقد لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ وتذليل العقبات للناخبين

تفقد المحاسب عبد اللطيف محمود رئيس مركز ومدينة طنطا عددا من المقرات الانتخابية لتذليل كافة العقبات التى تواجه الناخبين.









وأثنى رئيس المدينة على تواجد كبار السن منذ الصباح أمام اللجان مطالبا أن يكون اليوم نهاية العرس الانتخابي.





وشهدت لجان الانتخابات قيام المسئولين عنها بعمل قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالصوت، مع توافد الناخبين على اللجان.





وانتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش.



