رئيس لجنة بالإسماعيلية: منع الحبر الفسفوري لحماية الناخبين من كورونا

قال المستشار محمد عوض رئيس اللجنة رقم 226 بمدرسة المحسمة المؤسسة في محافظة الإسماعيلية، إن الناخبين بدأوا في التوافد على اللجنة في ثاني أيام الانتخابات، دون أي عوائق.





وأوضح المستشار محمد عوض، أن هناك شروطا يجب إجراؤها قبل دخول الناخب للجنة للإدلاء بصوته، وهي ارتداء الكمامات الطبية، وتوزيعها على الناخبين غير المتواجد معهم، وقياس درجة الحرارة، وتطهير أيديهم قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف المستشار محمد عوض، أنه لا يتم استخدام الحبر الفسفورى فى الانتخابات على عكس الانتخابات السابقة نظرًا لعدم وجود لجان للوافدين فى تلك الانتخابات، كما يأتي ذلك منعا لانتشار العدوى، حيث كان يقوم الناخب بغمس أصبعه فى الحبر الفسفورى فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، وذلك نظرا لوجود لجان وافدين، ولكن فى ظل انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، فقد تقرر عدم استخدامه، ووضعت الهيئة العديد من الإجراءات الضامنة لنزاهه وشفافية الانتخابات ومنع إزدواج التصويت.





ويذكر إن 11 مرشحًا يخوضون الانتخابات في الإسماعيلية من بينهم مرشحين على مقعدي القائمة، و9 على المقعد الفردي بالإسماعيلية، وتحتوي الإسماعيلية على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، باجمالي عدد ناخبين 897574 ناخب.





ويتصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركز انتخابي 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخب وناخبة.





وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخب وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركز انتخابي و22 لجنة فرعية، 95520 ناخب وناخبة، وفي مركز الاسماعيلية، 23 مركز انتخابي و25 لجنة فرعية، 104585 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركز انتخابي، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخب وناخبة.





وفي مركز ابو صوير، 25 مركز انتخابي و28لجنة فرعية، 101715 ناخب وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركز انتخابي 37 لجنة فرعية و85267 ناخب وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركز انتخابي 21 لجنة فرعية و75588 ناخب وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركز انتخابي و14 لجنة فرعية و 68370 عدد الناخبين.