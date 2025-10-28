تعرف على حصيلة زلزال باليك أسير بتركيا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن حصيلة زلزال باليك أسير بلغت 22 إصابة جراء الخوف والقفز من الشرفات والنوافذ.

واشار الاعلام التركي ايضا إلى انه تم خروج 4 منهم من المستشفى وإنهاء علاجهم.

كما تسبب الزلزال في انهيار 3 أبنية مهجورة غير صالحة للسكن، ومحل تجاري واحد.

ومنحت السلطات التركية المدارس عطلة رسمية ليوم واحد في عموم ولاية باليك أسير.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أفادت بتسجيل زلزال بقوة 4.2 يضرب ولاية باليكسير.

وفي ساعات متأخرة من مساء أمس ؛ ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر منطقة غرب تركيا يوم الاثنين، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وشعر به سكان إسطنبول، أكبر مدن البلاد.

ومن جانبها ، أشارت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) بأن مركز الزلزال كان في منطقة سينديرغي بولاية باليكيسير شمال غرب البلاد، على عمق 5.99 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ووقعت الهزة الرئيسية في الساعة 22:48 بالتوقيت المحلي، واستمرت 30 ثانية على الأقل، مما تسبب في اهتزاز الثريات والنوافذ، وبحسب التقارير الأولية، فإن الهزة لم تُثر ذعرا كبيرا بين السكان المحليين.

وسبقت الهزة تحذيرات أرسلتها تطبيقات الهواتف الذكية إلى السكان قبل ثوانٍ قليلة من وقوع الزلزال، مما سمح بفترة تحذير قصيرة.

وشددت السلطات التركية على أن الزلزال قد شعر به سكان عدد كبير من الولايات، بما فيها إسطنبول، باليكيسير، بورصة، إزمير، تشاناكالي، كوتاهيا، مانيسا، يالوفا، تيكيرداغ، وكوجالي.

ولا تزال فرق الطوارئ التركية تتابع الموقف، ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار بشرية أو مادية كبيرة نتيجة هذا الزلزال.