بروتوكول تعاون بين رجال الأعمال المصريين الأفارقة والبنك الزراعي واتحاد المصريين بالخارج

شهد مقر البنك الزراعي المصري مراسم توقيع بروتوكول تعاون تفصيلي مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والبنك الزراعي المصري والاتحاد العام للمصريين بالخارج وذلك بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي ونائبه سامي عبدالصادق وجانب من فريقه الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية ونائبته د اماني مصطفي وأعضاء مجلس الادارة وبعض من رؤساء اللجان التخصصية والسيد اسماعيل احمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والدكتورة سهير منتصر رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور رؤساء الجاليات من لندن مهندسة ميرفت خليل ورومانيا د عبدالله مباشر.





ومن خلال المؤتمر الموسع الذي عقد بمقر البنك تحدث السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك معربا عن ما يجريه البنك الآن من جهود تطويرية في كل القطاعات والمجالات علي مستوي الخدمات المصرفيه والغير مصرفية ، كذلك خطة البنك في التوسع والتطوير خلال هذا العام وان البنك حاليًا يخدم ٦٥٥ الف مزارع ونستهدف الوصول لخدمة ١.٥ مليون مزارع هذا العام وكذا زيادة محفظة الودائع من ٦٥ مليار جنيه الي ١٠٠ مليار جنية مع اضافة ٢٣ فرع مطور علي مستوي الجمهورية هذا العام معربا عن كافة استعدادات البنك لاستقبال من يريد عمل مشروع زراعي من ابناء مصر في الخارج وقادما الي وطنه فاننا جاهزون وخصصنا فريق عمل لهذه المبادرة والعمل علي نجاحها وسوف نبدأها في اربع محافظات هي الوادي الجديد والمنيا والبحيرة والفيوم.





من جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة على أن دور الجمعية هو التواصل المستمر وخلق الافكار وخدمة مجتمع الاعمال والدولة والشباب والمرأة في القارة الافريقية ، وذلك من خلال مستودع الافكار المتواصل بين الاعضاء من مختلف مجتمع الاعمال والخبراء والمهنين ومتخذي القرار ،بهدف الوقوف خلف القيادة السياسية وتوجهاتها وذلك من اجل فتح افاق الاستثمار الانتاجي وتوفير فرص العمل، لاسيما لابناء مصر بالخارج القادمين لوطنهم والمتأثرين باضرار جائحة كورنا ، وغيرهم ممن يرغبون ايضا في الاستثمار الزراعي في مصر باحجام استثمارات مختلفة وتنوع في المشروعات الانتاجية واللوجيستية والخدمية الزراعية ، معربا عن أمله الكبير في دعم وزيادة التصدير من الحاصلات الزراعية في السنوات القادمه ودفع اجيال من المصدريين الزراعيين الجدد ،لنحقق حلم ونداء الرئيس للوصول الي ١٠٠ مليار دولار ويمكن مضاعفة الصادرات من الحاصلات الزراعية ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي في الامن الغذائي من هذه المبادرات الانتاجية الهامة





ومن جانبه تحدث المهندس اسماعيل احمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج مؤكدا ان هناك اهتمام موسع من ابناء الجاليات المصرية بالخارج تنتظر الاعلان عن مبادرات وتعاون في القطاعات الانتاجية والزراعية الحديثة وانه حرص علي التواصل مع كل رؤساء الجاليات للتعريف بالفرص المتاحة للاستثمار الزراعي والتي ستنفذ من خلال مبادرات مشتركة مع البنك الزراعي مؤكدا الي ان هناك تطلع ايضا من بعض المغتربين الي تأسيس شركات لوجيستيات ومستودعات وشركات انتاجية موسعه بالتعاون مع البنك، في مراحل زمنيه متواصلة .



