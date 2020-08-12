مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء.. اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.





ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .





كما يناقش سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت امس لتوفير ما يلزم لها لعدم إعاقة عملية التصويت انام المواطنين .





ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .



