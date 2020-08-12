AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء.. اليوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:49 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .

كما يناقش سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت امس لتوفير ما يلزم  لها لعدم إعاقة عملية التصويت انام المواطنين .

ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمناقشة عودة الحياة إلى طبيعتها.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر فيديو كونفرانس

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.. اليوم

يناقش عددا من الملفات المهمة.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر الفيديوكونفرانس

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة المشروعات القومية وأزمة كورونا.. اليوم

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.. اليوم

مدبولي يعقد اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس

ترشيحاتنا

فى أزمة أتوبيس القمة.. التقرير الأمنى يدين الزمالك والجبلاية تتمسك بالعقوبة

إعلامي مغربي: الوداد الأقرب للتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا

هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة؟.. شاهد رد الإفتاء

رسميا.. TCL تصدر جهازي تليفزيون ذكي بشاشات QLED .. سعر ومواصفات

في اليوم العالمي للشباب.. 20 عادة خاطئة تدمر صحتهم

أبرزها الانقطاع عن العمل .. تعرف على حالات فصل الموظف بالقانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على كرسي متحرك.. مسنة تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ.. صور

عرض زواج على طريقة أفلام الأكشن.. يطلب يد حبيبته والنيران مشتعلة فيه.. شاهد

اعتداء بالضرب.. جدال حول الكمامة يتسبب في مشاجرة عنيفة داخل قطار