مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء.. اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.
ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .
كما يناقش سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت امس لتوفير ما يلزم لها لعدم إعاقة عملية التصويت انام المواطنين .
ويبحث المجلس توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .
كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .