لليوم الثاني.. غرف عمليات مستقبل وطن بأسيوط تواصل متابعة انتخابات الشيوخ

تواصل غرف عمليات حزب مستقبل وطن عملها لمتابعة إنتخابات لمجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي.





وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط إنه تم تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والحدات الحزبية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوي المحافظة.





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وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحزب كان حريصًا علي متابعة العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان وعلي مدار اليومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة علي مستوي مراكز وقري ونجوع المحافظة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.





وأضاف ياسر عمر أنه تم إنشاء غرفتي عمليات مركزية بالحزب تكون الغرفة الأولي غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة أمين التنظيم بالمحافظة محمود معوض نفادي لمتابعة للأحداث المتواجدة بمقرات اللجان والغرفة الثانية هي غرفة عمليات دعم لوجستي برئاسة عز المنصوري الأمين المساعد للمحافظة يضمان نخبة من السياسيين والمشاركين في العمل المجتمعي من أبناء الحزب وتحت إشراف ومتابعة المهندس ياسر عمر أمين المحافظة.





وأكد المهندس ياسر عمر أنه تم توزيع عدد من الكمامات علي المواطنين باللجان وتم توزيع كميات من الكحول للحد من إنتشار فيروس كورونا والحفاظ سلامة علي الناخبية والمشاركين في العملية الإنتخابية.





وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية مؤكدًا إنه حق دستوري ويجب علي الجميع المشاركة به وإختيار الأصلح له دون النظر إلي أي إعتبارات أخري فهو واجب وطني في المقام الأول.





في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون إرتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.





الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.



