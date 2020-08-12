AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لليوم الثاني.. غرف عمليات مستقبل وطن بأسيوط تواصل متابعة انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
تواصل غرف عمليات حزب مستقبل وطن عملها لمتابعة إنتخابات لمجلس الشيوخ لليوم الثاني على التوالي. 

وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط إنه تم تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والحدات الحزبية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوي المحافظة. 

اقرأ أيضا :




وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحزب كان حريصًا علي متابعة العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان وعلي مدار اليومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة علي مستوي مراكز وقري ونجوع المحافظة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.

وأضاف ياسر عمر أنه تم إنشاء غرفتي عمليات مركزية بالحزب تكون الغرفة الأولي غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة أمين التنظيم بالمحافظة محمود معوض نفادي لمتابعة للأحداث المتواجدة بمقرات اللجان والغرفة الثانية هي غرفة عمليات دعم لوجستي برئاسة عز المنصوري الأمين المساعد للمحافظة يضمان نخبة من السياسيين والمشاركين في العمل المجتمعي من أبناء الحزب وتحت إشراف ومتابعة المهندس ياسر عمر أمين المحافظة.

وأكد المهندس ياسر عمر أنه تم توزيع عدد من الكمامات علي المواطنين باللجان وتم توزيع كميات من الكحول للحد من إنتشار فيروس كورونا والحفاظ سلامة علي الناخبية والمشاركين في العملية الإنتخابية.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية مؤكدًا إنه حق دستوري ويجب علي الجميع المشاركة به وإختيار الأصلح له دون النظر إلي أي إعتبارات أخري فهو واجب وطني في المقام الأول.

في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون إرتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم  636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.

وقد أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ في أسيوط

خلال اجتماع اللجنة التنسيقية.. محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

المحافظات تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.. الجيزة: اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والاجراءات الاحترازية.. والمنوفية تطلق مبادرة اعرف لجنتك

لمتابعة انتخابات الشيوخ.. الحرية المصري ينتهي من تشكيل غرفة عمليات مركزية

انتخابات الشيوخ 2020 .. محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير مقار اللجان

إقبال ملحوظ من السيدات علي انتخابات الشيوخ بأسيوط

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث ظهور لـ زوجة وابن محمود عبدالمغني

60 حريقا في إسرائيل.. وجيش الاحتلال ينصب مدفع ليزر لمواجهة بالونات غزة الحارقة

تعرف على سبب وضع ورق ألومنيوم على مفتاح السيارة

قطع جسمها بالمنشار بسبب الخيانة.. القصة الكاملة لـ مقتل سيدة وإلقاء جثتها في صندوق قمامة

حدث ليلا.. تشكيك دولي في لقاح كورونا الروسي.. مصرع 6 وإصابة 35 في مشاجرة بالفيوم.. عمرو دياب يحمل دينا الشربيني

لأسباب قد يصل عددها إلى 30.. خبير مناعة: ابحث عن المانجو فى زمن الكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في انتظار الإدلاء بأصواتهم .. موطنون يتناولون الإفطار أمام اللجان .. شاهد

على كرسي متحرك.. مسنة تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ.. صور

عرض زواج على طريقة أفلام الأكشن.. يطلب يد حبيبته والنيران مشتعلة فيه.. شاهد