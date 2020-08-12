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حوادث

حرب بين أولاد العم .. مقتل ٦ أشخاص وإصابة آخرين فى مشاجرة بسبب أرض بالفيوم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:50 م
مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 من أحد أطراف مشاجرة بين أولاد عمومة من عائلة نبوى – مركز أبشواى الفيوم لخلاف على قطعة أرض زراعية.

أثبتت تحريات قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مياعد وزير الداخلية  ان المشاجرة بين (طرف أول) مزارع 51 سنة  متوفى إثر إصابته بطلق ناري و4 من أشقائه ومزارع 32 سنه متوفى إثر إصابته بطلق نارى ومزارع 56 سنه متوفى إثر إصابته بطلق نارى ومزارع 25 سنه (مصاب ) ومزارع 27 سنه (مصاب ) وأربعة أبناء أشقاء آخرين لهم مزارع 31 سنه متوفى إثر إصابته بطلق نارى ومزارع 27 سنه (مصاب ) ومزارع 31 سنه (مصاب ) ومزارع 37 سنه (مصاب) وأبن الثالث مزارع 32 سنه متوفى إثر إصابته بطلق نارى وابنة الأول ربة منزل 21 سنه (مصاب ) وأبن الرابع مزارع 28 سنه (مصاب ).
 
وطرف ثان مزارع 45 سنه (متوفى) إثر إصابته بطلق ناري وثلاثة من أشقائه تم ضبط ( 4 ) وهروب ( 2 ) ومزارع 32 سنه ومزارع 30 سنه هارب ومزارع 25 سنه هارب ومزارع 60 سنه ومزارع 20 سنه ووالد الثامن عشر مزارع 45 سنه .

وأضافت تحريات ضباط قطاع الامن العام أن الطرفبن أبناء عمومة ومقيمين بناحية العجميين بدائرة المركز ونشبت المشاجرة لخلاف على قطعة أرض زراعية ، قام على أثرها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية فأودوا بحياة خمسة من الطرف الأول والثالث عشر بطريق الخطأ وإحداث إصابة باقي أفراد الطرف الأول.

أمكن ضبط أربعة من الطرف الثاني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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