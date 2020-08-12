AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أول الثانوية العامة في سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:26 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
أدلى الطالب جوزيف إسحاق، الأول على الثانوية العامة علمي والمقيم بدائرة قسم شرطة جرجا في سوهاج بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم.

رافق جوزيف، والده ووالدته، وحث جوزيف أصدقاءه وزملاءه وشباب جرجا علي النزول والمشاركة في عملية التصويت لأنها واجب علي كل شخص وخاصة الشباب، لافتا الي انه اول مرة يشارك في عملية التصويت في الانتخابات، وسيحافظ علي المشاركة في أي استحقاقات قادمة.


وبدأت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.


وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

اقرأ أيضا

محافظ سوهاج يتفقد 10 لجان فرعية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

أول الثانوية العامة في سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. صور
أول الثانوية العامة في سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. صور
أول الثانوية العامة في سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. صور
أول الثانوية العامة في سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال الأهالي على انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج.. فيديو وصور

انتخابات الشيوخ.. مسنة من بني سويف: بحب السيسي.. وحريصة على الإدلاء بصوتي

رئيس الاتحاد السكندرى يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ

وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمعادي

مستشار الرئيس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة ..صور

محمد عمارة يدلي بصوته في مدرسة حسام الدين بالهرم

ترشيحاتنا

استدعاء السفير وإلغاء زيارة مهمة.. العراق يرد بشدة على القصف التركي لأراضيه

عمل إرهابي مرتقب في بيروت.. السفارة الفرنسية واليونيفيل والصليب الأحمر يكشفون حقيقة الأمر

3 أفعال تنجيك في الدنيا لتنال الثواب في الآخرة.. حث عليها الرسول الكريم

انهيار جزئي للعقار.. إصابة سيدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بسيدي جابر في الإسكندرية

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة| نجم الأهلي الشاب مطلوب في أوروبا.. واستقالة مدرب طنطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤثر على الضغط والعظام.. أضرار القهوة الخضراء

محاولات للسيطرة علي حريق أشجار بميدان الرماية.. صور

10 صور رومانسية جمعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب