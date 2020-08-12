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أنيسة حسونة: المرأة المصرية لم تخيب ظن وطنها أبدا في الاستحقاقات الانتخابية.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:24 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
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شيرين عادل
قالت النائبة أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية تلعب دورأ قويأ بانتخابات مجلس الشيوخ وسير الحياة السياسية والانتخابية فى مصر .

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج صدى البلد، أن الطوابير النسائية أمس الثلاثاء، شهدت كثافة بنسب كبيرة للتصويت بالعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ. 
 
وأشارت النائبة أنيسة حسونة إلى أن المرأة المصرية ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال انتخابات مجلس الشيوخ.   

 وأكدت أن المراة المصرية لم تخيب ظنون وطنها أبدأ خاصة فيما يتعلق بالمسيرة الانتخابية والإدلاء بأصواتهن فى كافة الاستحقاقات الانتخابية الماضية. 

وبدأت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد، الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
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