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محافظات

السكرتير العام يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية بشبين الكوم لمتابعة الانتخابات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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محمد أمين
تفقد صباح اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية  عددًا من اللجان الإنتخابية للوقوف على الحالة العامة للجان وعدم وجود أى معوقات قد تعرقل عملية الانتخابات ومتابعة عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات، رافقه رؤساء حى شرق وحى غرب شبين الكوم.


حيث تفقد السكرتير العام اللجان الانتخابية بمدرسة المساعى المشكورة والمدرسة الاعدادية القديمة بنات بشبين الكوم واطمأن علي انتظام سير العملية الإنتخابية وتوافر كافة العناصر التي تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وعدم وجود ما يعكر صفو  العملية الانتخابية وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء عن إنتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المحددة وتوافد الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة مراكز ومدن وقري محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 .

وتخوض محافظة المنوفية انتخابات مجلس الشيوخ ب 30 مرشحا فردي بالإضافة إلي إنتخاب القائمة.
السكرتير العام يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية بشبين الكوم لمتابعة الانتخابات
السكرتير العام يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية بشبين الكوم لمتابعة الانتخابات
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