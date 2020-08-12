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أخبار العالم

مسئولة بالصحة العالمية تعرب عن قلقها من تدهور الوضع الصحى في لبنان جراء انفجار بيروت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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أعربت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، عن قلقها وتعاطفها مع مصابي انفجار مرفأ بيروت، منوهة بالتأثير الهائل الذى سببه الانفجار في تقطيع أوصال المجتمع اللبناني، فضلا عن تدمير المنازل والمستشفيات، كما تسبب في جروح غائرة لشعب كان يعاني من حرب أهلية وأزمة اقتصادية خانقة.


وأعربت المسئولة بمنظمة الصحة العالمية - خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقد اليوم، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - عن قلقها البالغ من تدهور الحالة العامة الصحية في لبنان، بسبب خروج 3 مستشفيات عن الخدمة، والقدرة الجزئية لـ 3 مستشفيات أخرى بسبب التفجير، مشيرة إلى خسارة أطنان كثيرة من المواد الطبية في الانفجار.


وشددت على التزام المنظمة بمواصلة دعم لبنان في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، منوهة بتوزيع 25 طنا من معدات الوقاية الصحية لمكافحة كورونا، بعد الانفجار بـ24 ساعة فقط.


وكشفت عن إطلاق المنظمة دعوة لجمع مبلغ 76 مليون دولار لمساعدة لبنان، مختتمة بقولها: "لمسنا تضامنا إقليميا وعالميا ملفتا، حيث أرسلت البلدات وتعهدت بتقديم الدعم إلى لبنان".
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