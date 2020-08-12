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أخبار العالم

قرقاش: ندعم العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:22 م
أنور قرقاش وزير الدولة
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية
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شيماء مصطفى
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، وقوف بلاده مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نقف مع العراق الشقيق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته".

وأضاف: "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي"، موضحا: "العلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الإحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي".

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على قصف جوي نفذته طائرة مسيرة تركية على أراض عراقية أمس، الثلاثاء، استهدف اجتماعًا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسئولين بحزب العمال الكردستاني.

وقال متحدث باسم الخارجية العراقية: "لن نسمح أن يكون العراق مسرحًا لتصفية حسابات بين أطراف خارجية، وخيارات الرد على الاعتداءات التركية مفتوحة".

وأضاف المتحدث: "اعتداءات تركيا على أراضينا لن تأتي بخير على جهود مكافحة الإرهاب".

وتابع: "لدينا دعم دولي كبير بخصوص حقنا في الدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا ضد الاعتداءات التركية".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس إلغاء الزيارة المقررة يوم الخميس لوزير الدفاع التركيّ إلى العراق.

وقالت الخارجية العراقية في بيان: يرفض العراق رفضًا قاطعًا ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل".

وأضافت أن العراق يعدّ العمل التركي خرقًا لسيادة وحُرمة البلاد وعملًا عدائيًّا يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين البُلدان.
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