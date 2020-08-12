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برلمان

مستقبل وطن بمصر الجديدة: المرأة والشباب الأكثر إقبالا في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:51 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
رصدت غرفة عمليات أمانة مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد عادل حسني أمين الحزب بمصر الجديدة، إقبالا كبيرا من المرأة والشباب في اليوم الثاني من مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة القاهرة والتي تختتم اليوم في الساعة التاسعة مساءً.

ويخوض حزب مستقبل وطن، المنافسة علي 98 مقعدًا فرديًا بمحافظة القاهرة لنحو 10 مرشحين من بينهم مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومن ابرزهم المهندس محمد مجد الدين المنزلاوي، امين الصناعة والتجارة بأمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، وشهرته محمد المنزلاوي، والمهندس أحمد حسين فايق صبور، أمين الإسكان بأمانة الحزب بالقاهرة، وشهرته أحمد صبور وكلاهما ضمن المرشحين الـ"9" بالقائمة الفردية للمحافظة بالإضافة إلي مرشحة القائمة الوطنية بالحزب الدكتورة هالة كمال.

وأكد «حسني» أن المرأة والشباب الأكثر اقبالًا في التصويت علي الانتخابات خاصة في اليوم الثاني في مختلف اللجان الانتخابية التابعة لمحافظة القاهرة. 

وأضاف، أن فريق العمل قام بتوفير كافة المتطلبات للتسهيل علي الناخبين في الوصول إلي مقار اللجان من كشوفات الناخبين وتوفير وسائل النقل وأدوات التعقيم وكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع الاصابة فيروس كورونا، كما تقوم غرفة العمليات المتابعة المستمرة للجان في مصر الجديدة والعمل علي حشد الشباب والمرأة وحثهم علي المشاركة لدعم مرشحي الحزب علي المقاعد الفردية والقائمة الوطنية بالقاهرة. 

وكانت أمانة مصر الجديدة برئاسة محمد عادل حسني امين حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة، قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية ودعم مرشحي الحزب بالقاهرة، ضمت خالد سند الأمين المساعد وحسين ابو السعود أمين العضوية ورشا عزيز أمينة المرأة ومحمد عبد المنعم الجمال عضو هيئة مكتب وسعيد الاطروش أمين العلاقات الحكومية، وشارك في الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة الانتخابات بالأمانة، محمود مسلم امين المجالس المحلية بالقاهرة وهيثم اللبان امين الشباب وتامر ملش أمين العمل الجماهيري.
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