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أخبار العالم

الإمارات تفضح الجرائم التركية بالمنطقة أمام مجلس الأمن

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
بعثت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، برسالة إلى مجلس الأمن أكدت فيها على امتلاك تركيا لسجل حافل من التدخلات في دول الشرق الأوسط. 


وقالت الإمارات في رسالتها إلى مجلس الامن إن التدخلات التركية في شئون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ، رافضة تشكيك تركيا في جهود أبوظبي لدعم الأمن والسلام في ليبيا. 


واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات.


وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال الحجرف لدى استقباله السفير التركي في المملكة العربية السعودية أردوغان كوك، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كلٌ لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون.


وشدد الحجرف على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.


وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على حرص المجلس على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
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