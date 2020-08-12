بشار الأسد يتهم إسرائيل بالتواطؤ مع داعش

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد خلال كلمته أمام مجلس النواب السوري إسرائيل بالتواطؤ مع تنظيم داعش الإرهابي.





وقال الأسد إن الاعتداءات الإسرائيلية على دير الزور جاءت لتسهيل حركة إرهابيي داعش.





يأتي ذلك تعليقا على الغارات الإسرائيلية المتتالية خلال الأشهر الماضية، والتي قالت إنها تستهدف المليشيات الإيرانية في سوريا.





وأضاف الرئيس السوري أن العقوبات الأميركية التي تعرف باسم "قانون قيصر" تضاف إلى جهود سابقة "لخنق" الشعب السوري والإضرار بمستويات المعيشة.





إلى ذلك، أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأربعاء، سبب تعرض الرئيس السوري بشار الأسد للإغماء ما تسبب في قطع كلمته أمام مجلس النواب.





وأكدت الرئاسة السورية في بيان أن الرئيس السوري تعرض لهبوط ضغط طفيف أثناء حديثه أمام النواب، قبل أن يعود لمواصلة كلمته.