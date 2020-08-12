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رياضة

مصادر: بيراميدز أنهي إجراءات ضم رمضان صبحي والإعلان الرسمي خلال ساعات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:46 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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القسم الرياضي
كشف مصادر خاصة وجود اتفاق نهائى بين بيراميدز وهيدرسفيلد الإنجليزي بشأن ضم رمضان صبحي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت المصادر وصول المفاوضات إلى اتفاق نهائي بشأن حصول بيراميدز على خدمات رمضان صبحي .

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وقالت المصادر أن الإعلان عن صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز سيتم إعلانه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
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