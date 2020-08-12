مصادر: بيراميدز أنهي إجراءات ضم رمضان صبحي والإعلان الرسمي خلال ساعات

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رسميًا.. رمضان صبحي يبلغ الأهلي بـ انتقاله لـ بيراميدز

وقالت المصادر أن الإعلان عن صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز سيتم إعلانه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.