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مرأة

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:32 م
طريقة عمل الحلاوة
طريقة عمل الحلاوة الطحينية بكاكاو
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نهى هجرس
تعد الحلاوة الطحينية من الحلويات المفضلة لدى الكثير، كما يمكن إضافة العديد من النكهات لها وتقديمها للأطفال بطرق مختلفة، فهى تحتوي على الكثير من المغذيات التى يحتاجها الجسم

مقادير الحلاوة الطحينية بالكاكاو
2 كوب لبن بودرة 
2 كوب سكر ناعم مطحون 
1 ملعقة كبيرة فانيليا 
2 ملعقة كبيرة كاكاو 
فستق مجروش 
سوداني مجروش 


طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالكاكاو

* يخلط اللبن مع سكر ثم تضاف الفانيليا

* ثم يضاف الكاكاو ويقلب جيدا

* تضاف الطحينة تدريجيا وتخلط جيدا حتى تمام التجانس

* توضع في قالب بلاستيك مدهون بالزيت، ثم تضاف المكسرات على الوجه

* تدخل الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات

* تقدم بالهنا

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طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو

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