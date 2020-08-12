بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يوجه بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

قامت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ونظيرتها فى دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى، مساء اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية فى عدد من المراكز الطبية بمدينة جوبا بما فى ذلك مركز الكلى المصرى ومستشفى جوبا التعليمي.









ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتقديم كافة سبل الدعم الطبى اللازم لدولة جنوب السودان.









وتعهدت الوزيرة بتقديم المزيد من الدعم الطبى لدولة جنوب السودان خاصة فى مكافحة فيروس سي وفيروس بي وجائحة كورونا.









وافتتح رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة وبرفقتهما عدد من المسئولين فى دولة جنوب السودان المركز الطبى المصرى الجديد بمدينة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين فى جنوب السودان الشقيق.



