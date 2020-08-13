كابل كهرباء مكشوف يعرض حياة المارة حدائق القبة للخطر

أستغاث المواطن عاطف أمين محمد من محافظة القاهرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من كابل كهرباء مكشوف بشارع صبحى عبد المجيد المتفرع من شارع الساقية بالوايلى الكبير فى حدائق القبة.

وقال فى رسالته : يوجد كابل كهرباء مكشوف فى المنزل رقم 13 بشارع صبحى عبد المجيد بالاضافة إلى أن الكوفريه أيضا بدون غطاء مما يعرض حياتنا للخطر والصعق الكهربائى .

وأضاف : تقدمت بشكاوى عديدة وكان رقم الشكوى الاخيرة هو 8877210 ولم يستجب أحد .

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى 01119975775

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.