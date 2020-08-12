اشتباه إصابة موظف في إحدى لجان الدقهلية بكورونا

تم تسجيل حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لموظف في لجنة انتخابات مجلس الشيوخ رقم 272 في مدرسة الشهيد عاطف الشرقاوى بمدينة طلخا. أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه





وأعلن ان المشتبه فيه يعانى من ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وسعال، وتم استقباله بمستشفى المنصورة الدولي؛ لإجراء الفحوصات اللازمة وتحويله للعزل المنزلى .





وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، واستمرت على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل منذ صباح أمس الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء اليوم.



