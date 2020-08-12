اشتباه إصابة موظف في إحدى لجان الدقهلية بكورونا

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تسجيل حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لموظف في لجنة انتخابات مجلس الشيوخ رقم 272 في مدرسة الشهيد عاطف الشرقاوى بمدينة طلخا.
وأعلن ان المشتبه فيه يعانى من ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وسعال، وتم استقباله بمستشفى المنصورة الدولي؛ لإجراء الفحوصات اللازمة وتحويله للعزل المنزلى .
وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، واستمرت على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل منذ صباح أمس الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء اليوم.
فيما يختار الناخب عددا من المرشحين يمثلون عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب.