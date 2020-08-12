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محافظات

اشتباه إصابة موظف في إحدى لجان الدقهلية بكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:16 م
إصابة موظف في إحدى
إصابة موظف في إحدى لجان الدقهلية باشتباه كورونا
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همت الحسينى
أعلن  الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية   أنه تم تسجيل حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لموظف في لجنة انتخابات مجلس الشيوخ رقم 272 في مدرسة الشهيد عاطف الشرقاوى بمدينة طلخا. 

وأعلن ان المشتبه فيه يعانى من ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وسعال، وتم استقباله بمستشفى المنصورة الدولي؛ لإجراء الفحوصات اللازمة وتحويله للعزل المنزلى . 

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، واستمرت على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل منذ صباح أمس الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء اليوم.

فيما يختار الناخب عددا من المرشحين يمثلون عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب.
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