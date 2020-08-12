معهد الفلك: 20 أغسطس الحالي بداية العام الهجري الجديد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1442 ستوافق يوم الخميس 20 أغسطس الحالي فلكيا.





وأشار الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد في بيان أصدره اليوم إلى أن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء الموافق 29 من ذي الحجة 1441 الموافق 19 أغسطس الحالي "يوم الرؤية".

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم " يوم الرؤية"، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين "35 – 38 دقيقة".





وأضاف أن الهلال الجديد في باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين "20- 42 دقيقة".