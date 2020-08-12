بتوب كت.. ميرنا جميل تبرز أنوثتها بإطلالة طبيعية

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وظهرت ميرنا جميل، وهي ترتدي توب كت باللون الأزرق، وعليه بنطال باللون الأبيض، وهو ما أبرز أناقتها بشكل كبير.
وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسابية ناعمة تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها
ولم تتكلف ميرنا جميل في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بوضع بلاشر، والكحل باللون لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وارتدت ميرنا جميل بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ارتداء قرطين ناعمين بشكل دائري باللون الذهبي، وقلادة ناعمة بنفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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دي مش أبدا kiss of sun دي حرق أوف صان ☄️🌞
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