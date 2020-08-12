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أسباب غير متوقعة وراء حدوث الصداع النصفي.. التغيرات المناخية أغربها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:59 م
اسباب الصداع النصفي
اسباب الصداع النصفي
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آية التيجي
يتطور الصداع النصفي في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو البلوغ المبكر، إلا انه لا يجب ان يمر كل من يعاني من الصداع النصفي بجميع المراحل، ولكن يمكن ان يمر بواحدة أو اثنتين من هذه المراحل .


وعلى الرغم من عدم فهم أسباب الصداع النصفي تمامًا ، يبدو أن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا، والتي تتسبب في حدوث اختلالات في المواد الكيميائية في الدماغ، بما في ذلك السيروتونين ، الذي يساعد على تنظيم الألم في الجهاز العصبي، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

اسباب الصداع النصفي :

1- التغيرات الهرمونية عند النساء :
يبدو أن التقلبات في هرمون الاستروجين ، مثل قبل أو أثناء فترات الحيض والحمل وانقطاع الطمث ، تؤدي إلى حدوث الصداع لدى العديد من النساء.

2- الأدوية الهرمونية  :
ويتسبب تناول الأدوية الهرمونية مثل موانع الحمل الفموية والعلاج بالهرمونات البديلة ، أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الصداع النصفي. ومع ذلك ، تجد بعض النساء أن نوبات الصداع النصفي تحدث بشكل أقل عند تناول هذه الأدوية.

3- المشروبات  :
ويمكن لبعض المشروبات ان تسبب الإصابة بـ الصداع  النصفي ، وتشمل الكحول ، وخاصة النبيذ ، وتناول الكثير من الكافيين ، مثل القهوة.

4- الضغط العصبى :
يمكن أن يسبب الضغط العصبي  والإجهاد في العمل أو المنزل إلى الإصابة بـ الصداع النصفي.

5- المحفزات الحسية  :
يمكن للأضواء الساطعة ووهج الشمس أن يتسبب في الصداع النصفي ، وكذلك الأصوات العالية، وتؤدي الروائح القوية، بما في ذلك العطور ومخفف الطلاء والدخان السلبي وغيرها إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

6- تغيير مواعيد النوم  :
ويمكن أن  تغير مواعيد النوم والتعرض لـ اضطراب الرحلات الجوية الطويلة إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

7- العوامل الفيزيائية  :
قد يؤدي المجهود البدني الشديد ، بما في ذلك النشاط الجنسي ، إلى إثارة الصداع النصفي.

8- التغيرات المناخية :
ويمكن أن يؤدي تغيير الطقس أو الضغط الجوي إلى حدوث الصداع النصفي.

9- الأدوية :
ويمكن أن تؤدي موانع الحمل الفموية وموسعات الأوعية ، مثل النتروجليسرين ، إلى تفاقم الصداع النصفي.

10- الأطعمة :
ويتسبب تناول الأجبان والأطعمة المالحة والمعالجة إلى الإصابة بالصداع النصفي.

11- المواد الحافظة ومكسبات الطعم :
وتشمل هذه المُحليات الأسبارتام والمواد الحافظة الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) الموجودة في العديد من الأطعمة إلى الإصابة بـ الصداع النصفي.
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