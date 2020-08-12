أسباب غير متوقعة وراء حدوث الصداع النصفي.. التغيرات المناخية أغربها

1- التغيرات الهرمونية عند النساء :

يبدو أن التقلبات في هرمون الاستروجين ، مثل قبل أو أثناء فترات الحيض والحمل وانقطاع الطمث ، تؤدي إلى حدوث الصداع لدى العديد من النساء.





2- الأدوية الهرمونية :

ويتسبب تناول الأدوية الهرمونية مثل موانع الحمل الفموية والعلاج بالهرمونات البديلة ، أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الصداع النصفي. ومع ذلك ، تجد بعض النساء أن نوبات الصداع النصفي تحدث بشكل أقل عند تناول هذه الأدوية.





3- المشروبات :

ويمكن لبعض المشروبات ان تسبب الإصابة بـ الصداع النصفي ، وتشمل الكحول ، وخاصة النبيذ ، وتناول الكثير من الكافيين ، مثل القهوة.





4- الضغط العصبى :

يمكن أن يسبب الضغط العصبي والإجهاد في العمل أو المنزل إلى الإصابة بـ الصداع النصفي.





5- المحفزات الحسية :

يمكن للأضواء الساطعة ووهج الشمس أن يتسبب في الصداع النصفي ، وكذلك الأصوات العالية، وتؤدي الروائح القوية، بما في ذلك العطور ومخفف الطلاء والدخان السلبي وغيرها إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.





6- تغيير مواعيد النوم :

ويمكن أن تغير مواعيد النوم والتعرض لـ اضطراب الرحلات الجوية الطويلة إلى حدوث الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.





7- العوامل الفيزيائية :

قد يؤدي المجهود البدني الشديد ، بما في ذلك النشاط الجنسي ، إلى إثارة الصداع النصفي.





8- التغيرات المناخية :

ويمكن أن يؤدي تغيير الطقس أو الضغط الجوي إلى حدوث الصداع النصفي





9- الأدوية :

ويمكن أن تؤدي موانع الحمل الفموية وموسعات الأوعية ، مثل النتروجليسرين ، إلى تفاقم الصداع النصفي.





10- الأطعمة :

ويتسبب تناول الأجبان والأطعمة المالحة والمعالجة إلى الإصابة بالصداع النصفي.





11- المواد الحافظة ومكسبات الطعم :