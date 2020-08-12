أتالانتا ينهي الشوط الأول متقدما على باريس سان جيرمان 1-0 في دوري الأبطال





نادي أتالانتا ضغط على باريس سان جيرمان بشكل كبير في بداية المباراة، لكن نيمار خطف الكرة من مدافعي أتالانتا وانفرد بحارس مرماهم سبورتيلو، ليسدد الكرة خارج مرماه بغرابة مضيعًا أخطر فرص اللقاء لفريقه في الدقيقة الرابعة.





بعد ذلك أخذ نادي أتالانتا يهدد مرمى باريس سان جيرمان بشكل حقيقي وقوي، ففي الدقيقة 11 سدد هاتيبوير كرة رأسية قوية تجاه مرمى باريس سان جيرمان، لكن كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الفرنسي تصدى لها ببراعة مخرجًا إياها لضربة ركنية.





وبعدها بدقيقة تصدى أيضًا نافاس لكرة كالدارا مدافع أتالانتا الرأسية، ليبدأ لاعبو باريس سان جيرمان في تدارك الموقف والعودة للمباراة مرة أخرى، لكن وفي ظل سعيهم لذلك، نجح الكرواتي باسيليتش في تسجيل الهدف الأول لفريقه الإيطالي في الدقيقة 27، بعد تلقيه تمريرة من زميله زاباتا.





بعد ذلك حاول باريس سان جيرمان معادلة النتيجة لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف نظيف.

أنهى نادي أتالانتا الإيطالي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، متقدمًا عليه بهدف نظيف، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.