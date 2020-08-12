الهيئة الوطنية للصحافة تصدر تقريرها عن انتخابات مجلس الشيوخ

واصلت غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمقر الهيئة الوطنية للصحافة أعمالها على مدار اليوم الأخير في الانتخابات، حيث تابعت التغطية الصحفية لعملية التصويت في الداخل.





وكانت الغرفة وضعت تقريرها النهائي عن أعمال متابعتها للعملية الانتخابية على مدار خمسة أيام، حيث بدأت اللجنة عملها من يوم السبت ٨ أغسطس بمتابعة مدى الالتزام بالصمت الانتخابي كما حرصت الغرفة على التواصل مع الصحفيين والرد على أية استفسارات لتسهيل عملهم ومساعدتهم في حل أية مشكلات قد تواجههم.





وتواصلت الغرفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتنسيق معها لتوفير المعلومات اللازمة للصحفيين حول سير العملية الانتخابية بالخارج.





وأكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة أن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في إطار حرص الدولة على إرساء قواعد العدالة والديمقراطية وتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية.



