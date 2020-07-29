غرفة متابعة بـ "الهيئة الوطنية للصحافة" لانتخابات مجلس الشيوخ

أصدر عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قرارًا بتشكيل غرفة متابعة الصحفيين لانتخابات مجلس الشيوخ، لضمان قيامهم بدورهم على أكمل وجه.





وتضم غرفة المتابعة الدكتور أحمد مختار، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وليد عبد العزيز، مروة السيسي .





وتكون الغرفة في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة لمتابعة ورصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات بكافة مراحلها ، وتذليل أيه عقبات قد تواجههم خلال تغطيتهم للعملية الانتخابية والتواصل معهم بشكل مستمر.



