محافظ دمياط: لا شكاوى من لجان الانتخابات والعملية تميزت بالشفافية

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، ان العملية الانتخابية سارت على مدار اليومين بشيء من الشفافية .





وتم غلق جميع لجان الاقتراع البالغ عددها ٢٥١ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة وبدأت عملية فرز الأصوات فى إنتخابات مجلس الشيوخ، منوهة الى أن غرفة العمليات لم تتلقى اية شكاوى منذ فتح أبواب اللجان باليومين الأول والثانى..





فيما وقد أشارت المحافظ إلى تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لخروج عملية التصويت بالشكل المشرف والتى جاءت وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تحت إشراف قضائى.





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فيما وقد أشادت محافظ دمياط بدور الأجهزة الأمنية وجميع الجهات المشاركة فى تنظيم العملية الانتخابية لخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والحفاظ على سلامتهم ...





هذا وقد أكدت الدكتورة منال عوض أن مجلس الشيوخ سوف يعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب، استكمالا لمؤسسات الدولة التشريعية و الدستورية، و لدعم مسيرة البناء والتنمية.