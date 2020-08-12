AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دهس امرأة مع ابنتها في وضَح النهار.. وهذا ما فعله الناس به في دولة عربية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:07 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
Advertisements
محمد علي
ارتكب  رجل  جريمة مروعة في سوريا بعدما صدم مارة في الطريق ، وحاول بسيارته دهس الناس في الشارع بعد أن أوقفوه بالقوة،  كما حاول الهرب من الشرطة، وفق ما أوردت شبكة آر تي. 


وقع الحادث المروع في مدينة اللاذقية السورية، ويظهر كيف إن سائق السيارة  دهس امرأة مع ابنتها في شارع 8 آذار في المدينة.





وحاولت الشرطة إنزال السائق بالقوة بعد أوقفه الناس وحاول دهسهم.


وألحق المجرم أضرارا كبيرة في 5 سيارات مركونة وصدم 3 دراجات للشؤطة كانت متوقفة .





وسرعان ما طاردت دراجات الشرطة سائق السيارة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، ولا تزال التحقيقات جارية، بينما نقلت الإسعاف المصابتين إلى المستشفى .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجا بأعجوبة .. رضيع يُدهس أسفل عجلات عربة مسرعة ويخرج دون خدوش .. فيديو

عطلة عائلية تتحول إلى جنازة.. أب يصدم طفلة بسيارته وينهي حياته.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إدارة الأحمر حاولت إقناعه و"فلوس بيراميدز" حيرته.. كواليس الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

بريطانيا تحذف 5 آلاف حالة وفاة من ضحايا كورونا

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

صحيفة كويتية: لم يتم بحث عودة الأطباء والمهندسين إلى البلاد

مسئول أمريكي كبير يصدم العالم بلقاح كورونا الروسي

أخبار الزمالك | يوسف أوباما يطلب الرحيل.. ومرتضى منصور يجتمع مع اللاعبين بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالكاكاو

علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

أكبر معمرة والعرسان ونمرة البصل.. 8 مشاهد غريبة في اليوم 2 والاخير لانتخابات الشيوخ..صور