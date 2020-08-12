دهس امرأة مع ابنتها في وضَح النهار.. وهذا ما فعله الناس به في دولة عربية

ارتكب رجل جريمة مروعة في سوريا بعدما صدم مارة في الطريق ، وحاول بسيارته دهس الناس في الشارع بعد أن أوقفوه بالقوة ، كما حاول الهرب من الشرطة ، وفق ما أوردت شبكة آر تي.









وقع الحادث المروع في مدينة اللاذقية السورية، ويظهر كيف إن سائق السيارة دهس امرأة مع ابنتها في شارع 8 آذار في المدينة.





















وحاولت الشرطة إنزال السائق بالقوة بعد أوقفه الناس وحاول دهسهم.









وألحق المجرم أضرارا كبيرة في 5 سيارات مركونة وصدم 3 دراجات للشؤطة كانت متوقفة .





















وسرعان ما طاردت دراجات الشرطة سائق السيارة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، ولا تزال التحقيقات جارية، بينما نقلت الإسعاف المصابتين إلى المستشفى .



