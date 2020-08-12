دهس امرأة مع ابنتها في وضَح النهار.. وهذا ما فعله الناس به في دولة عربية

ارتكب رجل جريمة مروعة في سوريا بعدما صدم مارة في الطريق ، وحاول بسيارته دهس الناس في الشارع بعد أن أوقفوه بالقوة، كما حاول الهرب من الشرطة، وفق ما أوردت شبكة آر تي.
وقع الحادث المروع في مدينة اللاذقية السورية، ويظهر كيف إن سائق السيارة دهس امرأة مع ابنتها في شارع 8 آذار في المدينة.
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وحاولت الشرطة إنزال السائق بالقوة بعد أوقفه الناس وحاول دهسهم.
وألحق المجرم أضرارا كبيرة في 5 سيارات مركونة وصدم 3 دراجات للشؤطة كانت متوقفة .
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وسرعان ما طاردت دراجات الشرطة سائق السيارة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، ولا تزال التحقيقات جارية، بينما نقلت الإسعاف المصابتين إلى المستشفى .