انتهاء تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ وفرنسا تطالب تركيا بوقف التنقيب في المتوسط.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 26 حالة وفاة و129 إصابة جديدة بكورونا

القيادة الأمريكية المركزية: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدولية

رئيس لبنان: خسائر انفجار مرفأ بيروت تتجاوز الـ 15 مليار دولار

القضاء اللبناني يحقق مع وزراء سابقين وحاليين في كارثة انفجار المرفأ

السودان.. مؤتمر الرياض يتعهد بدعم السلام ومعاقبة الممانعين





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن الناخبين المصريين أنهوا أمس التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر والذي جرى على مدار يومين متتاليين وتم البدء بفرز صناديق الاقتراع.





وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تعلن النتائج في 19 أغسطس وسيتم تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء.





وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 26 حالة وفاة و 129 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 1013 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم ليرتفع اجمالي المتعافين الى 55901 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية، نفذت عملية عسكرية في المياه الدولية واستولت على سفينة تحمل اسم "ويلا".





ونقلت "الراي" عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت تفوق 15 مليار دولا، .مشيرًا الى "خسائر مادية أخرى" و"الحاجة إلى مواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة".





وذكرت "القبس" أن القضاء اللبناني سوف يستمع، الجمعة، إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12،.





وأشارت "الجريدة" إلى أن مؤتمر مجموعة أصدقاء السودان الثامن، تبنى جدولة وإعفاء ديون السودان، ودعوة الأطراف غير المشاركة بالانخراط في العملية الحالية الجارية في دولة جنوب السودان منذ نوفمبر 2019، وفرض عقوبات على المستمرين في الممانعة.





وأكد لمشاركون في المؤتمر التزامهم ورغبتهم الشديدة في تقديم الدعم لتنفيذ عملية السلام في السودان من خلال عمليات إعادة البناء والإعمار والدمج والتسريح ونزع السلاح وعودة النازحين واللاجئين وعمليات التنمية والإعمار التي تعالج جذور النزاعات، وناقش مسألة تحول مجموعة أصدقاء السودان إلى آلية دائمة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام ومراقبة تنفيذه.





دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن فرنسا ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط داعيا تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان.





وأضاف أن عمليات التنقيب "يجب أن تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي" بين الدولتين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وتابع البيان أن فرنسا "ستعزز مؤقتا" وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط بغية "مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي".





ونقلت "الراي" عن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله إن على تركيا على "التعقّل" في المواجهة البحرية في شرق المتوسط المرتبطة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى حادث عسكري.



