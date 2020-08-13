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رياضة

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن موقف رمضان صبحي نجم الفريق، المعار من هدرسفيلد الإنجليزي؛ عقب إعلان رغبته في الانتقال لـ فريق بيراميدز.

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية، على انتقال رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، إلى فريق بيراميدز.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الفريق من استكمال باقي مباريات الدوري خاصةً عقب زيادة عدد مصابي فيروس كورونا بين لاعبي فرق الدوري.


كشف أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، عن حقيقة تغيير اسم "استاد السلام" لـ "استاد الأهلي" عقب افتتاح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب له أمس، الأربعاء، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، قام أمس بتصوير إعلان مع أحد رعاة النادي بمقابل 4 ملايين جنيه.

حذف مسئولو النادي الأهلي صور رمضان صبحي لاعب الفريق من احتفالية  افتتاح الاستاد الجديد.
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