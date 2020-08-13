رئيس الإنتاج الحربي: استاد السلام لم يتغير اسمه لـ الأهلي.. فيديو

كشف أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، عن حقيقة تغيير اسم "استاد السلام" لـ "استاد الأهلي"؛ عقب افتتاح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب له أمس، الأربعاء، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.





وأكد أشرف عامر، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت"، أن ملعب السلام لن يتغير اسمه، وذلك وفقا للتعاقد بين هيئة الإنتاج الحربي وشركة استادات.





وطالب أشرف عامر، وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول الأخبار، مشيرا إلى أن استاد السلام لن يتغير اسمه لـ استاد الأهلي.





وشهد مراسم حفل افتتاح الاستاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بشركة WE، والعديد من القيادات والمسئولين والشخصيات البارزة، إضافةً إلى رموز وقدامى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وفي كلمته وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر إلى الراحل اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أنه كان رمزا وطنيا ويعمل من أجل مصر دائما، كما وجه الشكر أيضا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي يساند جميع المؤسسات الرياضية والأندية.

وقال "الخطيب"، لا نتحدث كثيرا إلا بعد التنفيذ ولا ننشغل بمن يريد إفشال النادي بدلا من أن يفكر في نجاحه، لابد أن تفرحوا وتسعدوا بالأهلي فهو قيمة كبيرة، ولا نتدنى لأسلوب الآخرين وسنأخذ حقنا بالقانون.



